На Донбассе в зоне боевых действий во время обстрела боевиков погиб украинский военный.
Как сообщает штаб ООС, боевики трижды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение и четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Боевики вели огонь в направлении Марьинки, в районе Причепиловки и в сторону населенного пункта Лопаскино. Обстрелы велись из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, что из-за обстрелов боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение, еще двоих с ранениями госпитализировали.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
На Донбассе в зоне боевых действий во время обстрела боевиков погиб украинский военный.
Как сообщает штаб ООС, боевики трижды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение и четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Боевики вели огонь в направлении Марьинки, в районе Причепиловки и в сторону населенного пункта Лопаскино. Обстрелы велись из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, что из-за обстрелов боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение, еще двоих с ранениями госпитализировали.