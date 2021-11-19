На Донбассе в зоне боевых действий во время обстрела боевиков погиб украинский военный.

Как сообщает штаб ООС, боевики трижды применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение и четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики вели огонь в направлении Марьинки, в районе Причепиловки и в сторону населенного пункта Лопаскино. Обстрелы велись из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что из-за обстрелов боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение, еще двоих с ранениями госпитализировали.