Из-за обстрелов боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение, еще двоих с ранениями госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-штабе операции Объединенных сил.
Двоим раненым бойцам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого оценивают как средней тяжести, другого ㅡ удовлетворительное.
В Яворовской районной госадминистрации сообщили, что 7 ноября погиб 48-летний уроженец г. Яворова Павлысько Виталий Николаевич. Он защищал Украину с 2015 года. У военнослужащего остались жена, сын, дочь и родители.
Всего в течение суток 7 ноября боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, причем два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В частности, огонь открывали вблизи населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное (что на Приазовье), Новозвановка, Причепиловка, Луганское, Пески.
Боевики применяли гранатометы разных систем, стрелковое оружие, а также с помощью беспилотника сбрасывали выстрелы ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
В штабе ООС подчеркивают, что открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
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Из-за обстрелов боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение, еще двоих с ранениями госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-штабе операции Объединенных сил.
Двоим раненым бойцам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого оценивают как средней тяжести, другого ㅡ удовлетворительное.
В Яворовской районной госадминистрации сообщили, что 7 ноября погиб 48-летний уроженец г. Яворова Павлысько Виталий Николаевич. Он защищал Украину с 2015 года. У военнослужащего остались жена, сын, дочь и родители.
Всего в течение суток 7 ноября боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, причем два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В частности, огонь открывали вблизи населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное (что на Приазовье), Новозвановка, Причепиловка, Луганское, Пески.
Боевики применяли гранатометы разных систем, стрелковое оружие, а также с помощью беспилотника сбрасывали выстрелы ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
В штабе ООС подчеркивают, что открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.