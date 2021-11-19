Наградное оружие, права на которое лишился нардеп «ОПЗЖ» Илья Кива, передадут двум нагвардейцам из зоны ООС.

О дальнейшей судьбе пистолетов рассказал глава МВД Денис Монастырский.

По словам министра, оружие нашло новых владельцев — Сергея Сидорина и Назария Ясинского.

— Сидорин Сергей Владимирович, командир второго батальона оперативного назначения, который в 2014-м году участвовал в ООС и участвует. Обезвредил танк врага и получил осколочное ранение. И вывел подразделение из-под массового обстрела. А также Назарий Ясинский, командир первого батальона оперативного назначения, который в 2014 году до этого года участвует в ООС, также участвовал в выявлении диверсионных групп, вывел много бойцов из-под огня, и собственно его работа отмечена на самом высоком уровне отличием «Наградное оружие», — назвал послужной список бойцов Денис Монастырский.

Глава ведомства добавил, что пистолеты отдали мужчинам, «на самом деле имеющим честь и имеющим право быть отмеченными украинским государством таким высоким отличием. Такова позиция украинского народа, такова позиция украинского правительства».

Позавчера стало известно о лишении Кивы права на наградное оружие. В этот же день Государственное бюро расследований провело обыски у народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» в производстве по незаконному обращению с оружием.

После этого Киву лишили еще и ученой степени.