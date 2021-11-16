Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы в производстве по незаконному обращению с оружием.

Об этом hromadske подтвердили в пресс-службе ГБР.

Уголовное дело о незаконном обращении с оружием в отношении Кивы было открыто после видео со стрельбой. На нем депутат совершил несколько выстрелов из автомата в воздух в день годовщины убийства Степана Бандеры.

Об обысках сообщил и сам депутат. По его словам, правоохранители с утра 16 ноября пришли в «дом, где проживает его ребенок». Кива также отметил, что обыски проходят из-за его политической позиции, а себя он называет «оппозиционным политиком, который борется за прекращение войны и возобновление братских отношений с Россией».

Напомним, что Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать у депутата Верховной Рады Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен дохода, якобы полученного от сдачи в аренду заброшенной жомовой ямы.