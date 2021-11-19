Накануне второго тура выборов действующий Болгарии Румен Радев назвал Крым территорией Российской Федерации. После этого посла Болгарии в Украине пригласил в МИД для предметного разговора.

Об этом информирует болгарская служба Радио Свобода.

Радев сделал спорное заявление в ходе дебатов со своими оппонентом на президентских выборах Анастасом Герджиковым.

— Сейчас русский, что еще может быть?, — выступил болгарский президент.

Его соперник наоборот заявил, что Крым однозначно украинская земля.

Радев продолжил развивать свою мысль и заявил, что санкции против России неэффективны и Софии нужно договариваться с Москвой о прагматичной политике.

В свою очередь, украинский МИД провел разговор с болгарским дипломатом в Украине.

— Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии по поводу суверенитета и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах, — уточнили в ведомстве.

Посол Болгарии зарекся от признания Крыма и заявил, что его страна по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не сомневается в украинской принадлежности Крыма.

В скором времени в Болгарии состоится второй тур президентских выборов. По результатам первого Румен Радев от партии «Продолжаем изменения» получил 49,42% симпатий избирателей. Кандидат от полтсилы ГЕРБ Анастас Герджиков заручился поддержкой 23% голосующих. Все решится во втором туре.

Напомним, болгарские правоохранители сообщили о пойманном гражданине РФ, который занимался промышленным шпионажем на заводе «Арсенал».