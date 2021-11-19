В Минздраве заявили, что на систему охраны здоровья ведутся информационные атаки со стороны Москвы.

Об этом сообщила замглавы ведомства Мария Карчевич.

Служба безопасности Украины внимательно следит за развитием событий и запоминает источники, от которых шла неправдивая информация.

— СБУ фиксирует признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения. Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых, откровенно неправдивых статей, которые касаются реформы е-больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения, — заявила помощница Виктора Ляшко.

Пропаганда росСМИ больше всего внимания уделяет утверждениям, что якобы украинская система не способна выдержать, а украинцы "отказываются от получения услуг".

— Методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Однако реальное состояние дел позволяет нам опровергнуть распространенные сообщения, — добавила Мария Карчевич.

Как сообщалось в европейских СМИ, российское государственное телевидение является одним из основных источников дезинформации о пандемии.