Сосредоточенные в Беларуси нелегальные мигранты уже начали оценивать прочность украинской границы для прорыва в страны Евросоюза.

Об этом написал начальник Национальной полиции Игорь Клименко.

Глава ведомства предположил, что со стороны Беларуси уже к чему-то готовятся.

— Житомирщина. В этой области более 250 км государственной границы с Беларусью. Здесь работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию. Пока что движение мигрантов не зафиксировано. Однако вчерашнее появление «туристов» в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ, — заключил Игорь Клименко.

После чего посоветовал местным жителям не помогать беженцам, стращая уголовной статьей.

— Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу уведомить об этом полицию. Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли. И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае. Мы четко отслеживаем такие вещи. Потому что никакие деньги не охраняют граждан, — подытожил Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, министр внутренних дел Денис Монастырский допускает, что нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые собрались на подступах к Польше, могут использовать для давления на Украину.