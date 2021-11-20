Великобритания признала палестинскую группировку «ХАМАС» террористической организацией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Британии Прити Патил.

Сообщается, что такое решение было принято, чтобы согласовать политику Соединенного Королевства относительно Палестины с политикой США и ЕС.

— У ХАМАС есть серьезные возможности для террористической деятельности, включая доступ к большому количеству современного оружия, а также возможности для подготовки террористов. Именно поэтому сегодня я предложила запретить ХАМАС, —заявила Прити Патил.

Она добавила, что закон еще предстоит проголосовать парламенту на следующей неделе.

СМИ отмечает, что организацию запретили согласно акту о терроризме. Это означает, что кто-либо, кто выражает поддержку ХАМАС или использует их символику, попадает под действие этого закона.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал такое решение Великобритании. Также о поддержке этого решения заявил Яир Лапид, министр иностранных дел Израиля.

— Это укрепит наши отношения с Британией, — написал Нафтали Беннет в Twitter.

Сообщается, что ХАМАС также входит в список террористических организаций США и ЕС. В то же время в 2006 году ХАМАС победил на парламентских выборах в Газе, опередив организацию ФАТХ. С тех пор группировка контролирует сектор Газа.

Напомним, между Израилем и ХАМАС начиная с 2:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.