Глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева склоняется к тому, что охранники на входе в мэрию недавно разрешили зайти внутрь сборищу антивакцинаторов, а значит они не доказали свою эффективность.

О своих выводах она рассказала в эфире программы «Добрый вечер».

Депутат от «ЕС» рассказала, что кто-то говорил о том, что противники вакцинации сумели подняться в зал заседаний благодаря ее имени.

— Эта интересная информация, которую я получила после заседания. Даже на следующий день. Было очень любопытно узнать, что существует вероятная версия, что эти люди прошли почти под моим руководством. Так на охране говорили, — пересказала Елена Киселева.

Политик добавила, что сделала свои выводы о нынешнем уровне охраны возле дверей горсовета. По ее словам, это «элементарный формализм» и система с дырами, так как она тормозит адекватных людей, соблюдающих все ограничения, и пропускает радикалов, нарущающих все правила.

— В процессе изучения я лично для себя выяснила, что турникеты, на которые тратятся деньги налогоплательщиков, та охрана, которая имеет определенные полномочия, не отвечают требованиям дня. Поэтому, если мы хотим, чтобы там сегодня работали эффективно, нужно менять конструкцию. А вот та бутафория… Под конструкцией я подразумеваю модель обслуживания охраны здания горсовета, потому что те парни, которые стоят на вахте, скорей всего не могут выдерживать психологическое давление, а иногда и физическое. Они, как люди, которые не хотят вступать в конфликты, отворачиваются когда это удобно, — отметила Елена Киселева.

Представительница «Европейской Солидарности» рассказала, что попыталась определить имена вторгнувшихся на заседание людей, но их не отметили в журнале регистраций. Также депутат была готова написать заявление в полицию, по немного позже передумала из-за недостатка свободного времени. Елена Киселева уверена, что такой категорией лиц должны заниматься «специальные службы».

Напомним, 17 ноября представители движения антивакцинаторов в Николаеве явились на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.

Как сообщалось, в Николаевском городском совете недавно запустили систему ограничения входа для посетителей и журналистов — пока в тестовом режиме.