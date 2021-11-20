Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, участвующий в Международном форуме безопасности в Галифаксе, рассказал журналистам о главных месседжах, с которыми он приехал в Канаду.

Об этом информирует пресс-служба «Европейской Солидарности».

Порошенко подчеркнул, что в приоритете сейчас донести до партнеров важность поддержки Украины в рамках глобальной безопасности.

— Галифакс Форум — это незаурядное событие. Потому что это первый Форум с начала пандемии, проводимый офлайн. И здесь сегодня есть уникальная возможность встретиться с руководителями внешнеполитических ведомств. У нас была возможность пообщаться с людьми, которые принимают решения в сфере безопасности. И я твердо убежден, что сегодня это — главная точка в мире, на которой обсуждаются проблемы безопасности, актуальные для Украины, — рассказал политик.

Народный депутат акцентировал, что он и его команда работает над установлением крепких отношений с перспективными партнерами для Киева.

— Мы делаем все возможное для того, чтобы помочь Украине, для того, чтобы восстановить ту мировую коалицию в поддержку Украины, которая была построена в 2014-2015 годах. Позиция первая — срочное нахождение консенсуса о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО. В июне следующего года в Мадриде состоится саммит НАТО, и мы должны активно работать со странами-членами для того, чтобы решение о Плане действий по членству в НАТО было принято. Потому что это не помощь Украине, это инвестиции в мировую безопасность. И каждый лидер страны должен понимать, что альтернативой усилению НАТО на восточном фланге является предоставление членства, — отмечает пятый Президент.

Экс-лидер страны назвал и остальные пункты плана, с которым он прибыл на Галифакс.

«Следующая позиция — через План действий по членству в НАТО стимулирование реформ в Украине. Реформы, которые увеличат способность Украины к сопротивлению. И в этой ситуации план действий по реформам, поддержанный странами-членами НАТО, является для нас абсолютно принципиальным. Позиция третья — это энергетическая безопасность. Нам сегодня нужно мобилизовать международное сообщество для применения санкций в отношении «Северного потока-2» и объединения усилий. Потому что энергетическая политика России в этой сфере является ключевым элементом гибридной агрессии. Позиция четвертая — это военная поддержка, увеличение военной помощи, в том числе за счет средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны. И на сегодняшний день эти возможности мы должны точно использовать в полной мере и эти позиции есть. И пятая позиция — мы должны увеличить санкционное давление на Россию. В настоящее время в связи с мигрантским вариантом военной агрессии России санкции применяются против Беларуси. Не отрицая необходимость применения санкций против Беларуси, мы подчеркиваем и настаиваем: заказчик этого Путин, — константирует глава партии.

Он добавил, что находит взаимопонимание со многими лидерами.

Ранее сообщалось, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко вылетел в Канаду, где примет участие в международном форуме безопасности (HFX)