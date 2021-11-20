Родственники детей, воспитывающихся в интернате при селе Кавказ, жалуются на рукоприкладство, плохие условия, и рабский труд на хозяйство «Прометей», которым владеет бывший депутат Николаевского облсовета Николай Скорый.

Мнение всех сторон представил телеканал НИС-ТВ в программе «Объектив».

Один из отцов анонимно рассказывает про вещи, которые перенес его ребенок в Кавказской средней общеобразовательной школе 1-2 ступеней.

— Я приехал, а у ребенка половина лица посинело. Ребенок боялся говорить. Сказал по телефону, что их просто били, били не за что. И детей наказывают за малейшее непослушание, и по несколько суток, как солдаты в армии, по стойке смирно с утра до ночи, — уверенно говорит мужчина.

После этого он не стал ждать и полгода назад забрал своего мальчика из заведения.

Директриса интернета напротив отрицает все обвинения и жалуется, что образовательное учреждение могут вскоре закрыть.

— Доброжелатели ездят по родителям, требуют, чтобы родители у нас забирали из школы детей. Рассказывают и угрожают, что если детей не позабирают, то органы отнимут у родителей детей, — на камеру проговаривает Мария Скорая.

По ее словам, в интернате нет возможность принуждать воспитанников к работе.

— Когда мы можем эксплуатировать детей, если они целый день на занятиях и целый день они под камерами, — заверяет директриса.

Сам Скорый говорит, что держит в своем доме двенадцать детей и они живут у него «как у бабушки».

— Это как к бабушке. Частный дом, касается бабушки, детей и родителей, — объясняет экс-депутат.

При этом в полиции никаких заявлений о рабской работе не получали.

Напомним, жители села Кавказ в Березнеговатском районе жалуются на собственника местного хозяйства «Прометей», экс-депутата Николаевского облсовета Николая Скорого. Они рассказывают, что хозяин «Прометея» обгородил село колючей проволокой, перекрыл доступ к ставку, а также жестоко обращается с коровами, которых выращивает предприятие.