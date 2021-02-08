Жители села Кавказ в Березнеговатском районе жалуются на собственника местного хозяйства «Прометей», экс-депутата Николаевского облсовета Николая Скорого. Они рассказывают, что хозяин «Прометея» обгородил село колючей проволокой, перекрыл доступ к ставку, а также жестоко обращается с коровами, которых выращивает предприятие.

Об этом местные жители рассказали корреспонденту НикВести.

Сельчане говорят, что уже не первый год жалуются в разные инстанции на владельца хозяйства, однако к ответственности его никто не привлек. По словам жителей Кавказа, он обгородил и село, и балку со ставком, где раньше выпасали домашний скот, забором с ключей проволокой. Также они говорят, что экс-депутат захватил лесополосу, распахал пастбище, а за пропуск к ставку требует «дань».

Николай Скорый

Кроме того, жители села жалуются на жестокое обращение с животными. По их словам, Николай Скорый держит коров на улице даже зимой. Животные спят на промерзлой земле, отмораживая ноги. Люди рассказывают, что у предприятия есть коровники, однако их экс-депутат использует как зернохранилища, а для скота в «Прометее» построили открытые навесы из шифера, захватив лесополосу.

— Есть поднавесы сделанные из шифера. Там столько грязи. А коровы живут в лесополосе. Нам туда заходить нельзя. Его охранник говорит, что это частная территория, хотя у нас есть документы, ответы из Госгеокадастра, что эта земля принадлежит государству. Не знаю, каким образом он себе ее присвоил, — отметил экс-работник предприятия Анатолий.

Люди также рассказывают, что иногда животные погибают, а их мертвые туши лежат практически во льду. Пострадавших от зимних морозов, но еще живых коров, по словам экс-работников, Николай Скорый распоряжается дорезать. Туши делят и раздают рабочим в виде пайков.

— Когда-то на телевидении шла программа «В мире животных», а у нас такая передача идет 30 лет. В нашем Кавказе был колхоз, теперь его нет, но животные кое-какие остались. И так они у нас живут, зимуют почти 30 лет. Лето, весна, осень — для них рай, а зима — ад. Потому что спят они на улице, в снег, в мороз. Обмораживают себе ноги, сами обмораживаются. А если идет снег, их еще и снегом заваливает. Утром, когда встают, от них пар идет, как из чайников. Они же бедные замерзают. А когда приходит весна, начинают понемногу размерзаться. А наш так называемый хозяин, председатель колхоза весной их начинает дорезать. А все эти отмороженные тушки делит на пайки и раздает рабочим, чтобы рабочие ели эту гниль. И живут эти животные за колючей проволокой изо дня в день, из года в год. Представьте, сколько они за эти годы вытоптали своими копытами? Что теперь этот скот ест? А живут за колючей проволокой, потому что пастбища этот хозяин распахал и сеет там, собирает урожай, — комментирует видео от 21 января 2021 года жительница села Кавказ.

Сельчане отмечают, что обращались по поводу действий экс-депутата практически во все возможные инстанции — местное отделение полиции, областное управление, прокуратуру, Госгеокадастр, но результатов это не дало — их просьбы игнорируют.

— Люди ни во что не верят. Потому что приезжала куча чиновников и никто ничего ему сделать не смог. Люди уже не верят во власть и опустили руки, — говорит Анатолий.

В Кавказ приезжал и народный депутат, избранный от «Слуги народа» по округу, в который входит село, Игорь Негулевский. Однако вместо конструктивного диалога не получилось — люди попытались снести забор, а собственник «Прометея» начал бросаться с палкой и на жителей села, и на нардепа.

Игорь Негулевский

— Я был в Березнеговатом, ко мне приехали люди, возмущаются, говорят: "У нас тут СССР, обгородил (Николая Скорый, — прим.) забором село, ставок. А к этому ставку пять сел водят скотину. Я с ними туда поехал, взял несколько нарядов полиции с собой. Действительно — он обгородил ставок. Он государственный, не частный, нужен для того, чтобы паслась скотина. А он обгородил и поит там только свою скотину. Мало того, реально село обгорожено забором с колючей проволокой. Я везде написал, в полицию обращался. Но он там местный феодал, — рассказал Игорь Негулевский.

Нардеп также добавил, что во время встречи с местными жителями Николай Скорый набросился на него с куском забора.

— Он взял дрын от забора, погнался за мной. Люди это увидели и бросились к нему. Схватили и засунули в его же проволоку, — отметил нардеп.

Николай Скорый, известный в Николаевской области своими коммунистическими взглядами, предприятие назвал «Колхоз «Прометей». Отметим, что он был избран в 2015 году в Николаевский областной совет от партии «Нова держава». За время своего депутатства успел запомниться жителям области громким скандалом. Сначала во время заседания комиссии он назвал флаг Украины «бандеровским», а после во время одной из сессий отказался встать во время звучания государственного гимна.

В 2020 году он баллотировался Березнеговатский поселковый совет и прошел под № 1 от партии «Левая оппозиция».

В 2012 году Николай Скорый баллотировался в депутаты Верховной Рады от коммунистической партии.