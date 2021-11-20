Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выдал приказ отменить должность советника на общественных началах, ее должны заменить экспертные группы.

Об нововведениях заявили в Минобороны.

В министерстве нарекли это расширением механизмов общественного участия.

— Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск, — представил свою позицию по данному вопросу сам Валерий Залужный.