Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выдал приказ отменить должность советника на общественных началах, ее должны заменить экспертные группы.
Об нововведениях заявили в Минобороны.
В министерстве нарекли это расширением механизмов общественного участия.
— Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск, — представил свою позицию по данному вопросу сам Валерий Залужный.
Напомним, экс-главу «Правого сектора» Яроша взяли помощником главнокомандующего ВСУ.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выдал приказ отменить должность советника на общественных началах, ее должны заменить экспертные группы.
Об нововведениях заявили в Минобороны.
В министерстве нарекли это расширением механизмов общественного участия.
— Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск, — представил свою позицию по данному вопросу сам Валерий Залужный.
Напомним, экс-главу «Правого сектора» Яроша взяли помощником главнокомандующего ВСУ.