Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, как только его поместили в военный госпиталь Гори, начал питаться по специальной схеме.
Об этом заявили врачи консилиума, чьи слова приводит Интефакс-Украина.
Здоровье бывшего главы государства постепенно восстанавливается.
— Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. В настоящее время его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительной голодовки, который согласован с лечащими врачами. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика, хотя определенные изменения остаются, — сказал медик Александр Цискаридзе.
Однако у политика по-прежнему остаются некоторые проблемы со здоровьем.
Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в военный госпиталь в города Гори после ухудшения самочувствия.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, как только его поместили в военный госпиталь Гори, начал питаться по специальной схеме.
Об этом заявили врачи консилиума, чьи слова приводит Интефакс-Украина.
Здоровье бывшего главы государства постепенно восстанавливается.
— Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. В настоящее время его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительной голодовки, который согласован с лечащими врачами. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика, хотя определенные изменения остаются, — сказал медик Александр Цискаридзе.
Однако у политика по-прежнему остаются некоторые проблемы со здоровьем.
Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в военный госпиталь в города Гори после ухудшения самочувствия.