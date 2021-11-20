Госпиталь Гори

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, как только его поместили в военный госпиталь Гори, начал питаться по специальной схеме.

Об этом заявили врачи консилиума, чьи слова приводит Интефакс-Украина.

Здоровье бывшего главы государства постепенно восстанавливается.

— Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. В настоящее время его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительной голодовки, который согласован с лечащими врачами. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика, хотя определенные изменения остаются, — сказал медик Александр Цискаридзе.

Однако у политика по-прежнему остаются некоторые проблемы со здоровьем.

Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в военный госпиталь в города Гори после ухудшения самочувствия.