В канадской провинции Новая Шотландия построят пусковую площадку для ракет, с проектом поможет украинский Госкосмос.
О планах рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
Начало строительства положила встреча в городе Галифакс, на которой, помимо Тафтая, были министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филлип Шампань, член парламента Канады Шон Фрейзер, президента Канадского космического агентства Лиси Кемпбелл, Министр экономического развития провинции Новая Шотландия Сьюзан Коркум-Грик.
Согласно соглашению, на побережье Атлантического океана открою коммерческий космодром.
— Для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских ГП КБ «Южное» и ГП ПО «Южный машиностроительный завод». Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS), — разъяснил глава госагентства.
Кроме того, космические агентства Канады и Украины заключили договор о партнерстве ГП КБ «Южное», ГП ПО «Южмаш» с Maritime Launch Services.
Ранее сообщалось, Государственное космическое агентство работает над подготовкой человека, чтобы отправить его в космос.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В канадской провинции Новая Шотландия построят пусковую площадку для ракет, с проектом поможет украинский Госкосмос.
О планах рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
Начало строительства положила встреча в городе Галифакс, на которой, помимо Тафтая, были министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филлип Шампань, член парламента Канады Шон Фрейзер, президента Канадского космического агентства Лиси Кемпбелл, Министр экономического развития провинции Новая Шотландия Сьюзан Коркум-Грик.
Согласно соглашению, на побережье Атлантического океана открою коммерческий космодром.
— Для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских ГП КБ «Южное» и ГП ПО «Южный машиностроительный завод». Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS), — разъяснил глава госагентства.
Кроме того, космические агентства Канады и Украины заключили договор о партнерстве ГП КБ «Южное», ГП ПО «Южмаш» с Maritime Launch Services.
Ранее сообщалось, Государственное космическое агентство работает над подготовкой человека, чтобы отправить его в космос.