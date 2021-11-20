В канадской провинции Новая Шотландия построят пусковую площадку для ракет, с проектом поможет украинский Госкосмос.

О планах рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

Начало строительства положила встреча в городе Галифакс, на которой, помимо Тафтая, были министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филлип Шампань, член парламента Канады Шон Фрейзер, президента Канадского космического агентства Лиси Кемпбелл, Министр экономического развития провинции Новая Шотландия Сьюзан Коркум-Грик.

Согласно соглашению, на побережье Атлантического океана открою коммерческий космодром.

— Для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских ГП КБ «Южное» и ГП ПО «Южный машиностроительный завод». Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS), — разъяснил глава госагентства.

Кроме того, космические агентства Канады и Украины заключили договор о партнерстве ГП КБ «Южное», ГП ПО «Южмаш» с Maritime Launch Services.

Ранее сообщалось, Государственное космическое агентство работает над подготовкой человека, чтобы отправить его в космос.