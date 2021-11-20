Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил ЧВК Вагнера, чтобы российские наемники держались подальше от Мали.
Об этом информирует Le Figaro.
Во время африканского турне Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «вместе с Мали и другими партнерами вносят вклад в усилия по обеспечению стабильности» в стране.
Он добавил, что российским наемникам желательно не вмешиваться в эту страну.
— Я только хотел бы добавить, что было бы прискорбно, если бы иностранные игроки участвовали в том, чтобы все усложнять и портить, и я имею в виду, в частности, группу Вагнера, — уточнил Энтони Блинкен перед репортерами.
Правящая хунта в Мали угрожает воспользоваться услугами этой ЧВК, находящегося под прямым управлением повара Путина Евгения Пригожина, для помощи в борьбе с джихадистами.
Многие европейские журналисты и НПО регулярно пишет, что Кремль использует этих головорезов для обслуживания своих интересов за рубежом.
Напомним, Франция лишит Мали военной поддержки, если новое правительство страны пойдет на сотрудничество с наемниками ЧВК Вагнера.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил ЧВК Вагнера, чтобы российские наемники держались подальше от Мали.
Об этом информирует Le Figaro.
Во время африканского турне Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «вместе с Мали и другими партнерами вносят вклад в усилия по обеспечению стабильности» в стране.
Он добавил, что российским наемникам желательно не вмешиваться в эту страну.
— Я только хотел бы добавить, что было бы прискорбно, если бы иностранные игроки участвовали в том, чтобы все усложнять и портить, и я имею в виду, в частности, группу Вагнера, — уточнил Энтони Блинкен перед репортерами.
Правящая хунта в Мали угрожает воспользоваться услугами этой ЧВК, находящегося под прямым управлением повара Путина Евгения Пригожина, для помощи в борьбе с джихадистами.
Многие европейские журналисты и НПО регулярно пишет, что Кремль использует этих головорезов для обслуживания своих интересов за рубежом.
Напомним, Франция лишит Мали военной поддержки, если новое правительство страны пойдет на сотрудничество с наемниками ЧВК Вагнера.