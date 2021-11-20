Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил ЧВК Вагнера, чтобы российские наемники держались подальше от Мали.

Об этом информирует Le Figaro.

Во время африканского турне Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «вместе с Мали и другими партнерами вносят вклад в усилия по обеспечению стабильности» в стране.

Он добавил, что российским наемникам желательно не вмешиваться в эту страну.

— Я только хотел бы добавить, что было бы прискорбно, если бы иностранные игроки участвовали в том, чтобы все усложнять и портить, и я имею в виду, в частности, группу Вагнера, — уточнил Энтони Блинкен перед репортерами.

Правящая хунта в Мали угрожает воспользоваться услугами этой ЧВК, находящегося под прямым управлением повара Путина Евгения Пригожина, для помощи в борьбе с джихадистами.

Многие европейские журналисты и НПО регулярно пишет, что Кремль использует этих головорезов для обслуживания своих интересов за рубежом.

Напомним, Франция лишит Мали военной поддержки, если новое правительство страны пойдет на сотрудничество с наемниками ЧВК Вагнера.