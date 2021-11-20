Отстраненный генпрокурор Молдовы Александр Стоянголо, обвиняемый в коррупционных схемах, обратился к иностранным дипломатам с рассказом о своей невиновности.

Об этом информирует Publika.

Фигурант судебного процесса заявил, что его преследует по политическим мотивам, а обвинительный приговор станет симптомом диктатуры.

Экс-главный обвинитель рассказал послам других государств, что против него ведется грязная кампания, а все дело основано на сфабрикованных материалах. По его словам, по нему нанесли удар, потому что он якобы готовил обвинения против лиц из окружения президента Майи Санду.

Сейчас Стоянголо содержат под домашним арестом, госслужащий проходит по делу о злоупотреблении служебным положением, пассивной коррупции, предоставлении неверных данных и превышении власти.

Напомним, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.