Катера Island, отправленные из США на подмогу Украине, уже на подходе: корабль с ними вошел в акваторию Черного моря.
Об этом информирует Reuters.
Корабль, несущий на порту два судна типа Island, в скором времени пришвартуется в одесском порту. Еще 13 дней назад он отчалил из Балтимора, а 19 ноября прошел через Дарданеллы.
Для катеров уже подготовили экипажи из моряков, прошедших специальную подготовку.
Новые лодки входят в американский пакет мер безопасности для Украины, стоимость которого превысила 2,5 миллиарда долларов. Эта помощь реализуется с момента 2014 года, когда Россия вторглась в восточные области Украины.
Ранее сообщалось, США усиливают украинский флот двумя патрульными катерами.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Катера Island, отправленные из США на подмогу Украине, уже на подходе: корабль с ними вошел в акваторию Черного моря.
Об этом информирует Reuters.
Корабль, несущий на порту два судна типа Island, в скором времени пришвартуется в одесском порту. Еще 13 дней назад он отчалил из Балтимора, а 19 ноября прошел через Дарданеллы.
Для катеров уже подготовили экипажи из моряков, прошедших специальную подготовку.
Новые лодки входят в американский пакет мер безопасности для Украины, стоимость которого превысила 2,5 миллиарда долларов. Эта помощь реализуется с момента 2014 года, когда Россия вторглась в восточные области Украины.
Ранее сообщалось, США усиливают украинский флот двумя патрульными катерами.