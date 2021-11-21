Катера Island, отправленные из США на подмогу Украине, уже на подходе: корабль с ними вошел в акваторию Черного моря.

Об этом информирует Reuters.

Корабль, несущий на порту два судна типа Island, в скором времени пришвартуется в одесском порту. Еще 13 дней назад он отчалил из Балтимора, а 19 ноября прошел через Дарданеллы.

Для катеров уже подготовили экипажи из моряков, прошедших специальную подготовку.

Новые лодки входят в американский пакет мер безопасности для Украины, стоимость которого превысила 2,5 миллиарда долларов. Эта помощь реализуется с момента 2014 года, когда Россия вторглась в восточные области Украины.

Ранее сообщалось, США усиливают украинский флот двумя патрульными катерами.