США усиливают украинский флот двумя патрульными катерами. Судна отчалили из Балтимора и должны прибыть в Одессу.

Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине.

В дипломатическом ведомстве акцентировали, что два «Айленда» станут частью военной помощи Вашингтона для Киева.

— Два американских патрульных катера класса «Іsland» отправились из Балтимора в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 млрд долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО, — сказано в посте.

Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины. Предыдущую доставили в Украину 11 октября.