По словам родственников и официальных лиц Могадишо, известный сомалийский журналист, критиковавший террористов «Аль-Шабаб», погиб от рук шахида, когда выходил из ресторана.

Об этом информирует Al Jazeera.

«Аль-Шабаб» взяла на себя ответственность за взрыв, в результате которого погиб директор «Радио Могадишо» Абдиазиз Мохамуд Гулед, широко известный как «Абдиазиз Африка». В результате нападения было ранено еще несколько человек, в том числе директор национального телевидения Сомали и водитель.

В заявлении заместителя министра информации Сомали Абдирахмана Юсуфа Омара говорится, что страна потеряла «храброго человека». Правительственный чиновник Исмаэль Мухтар Омар, бывший коллега Абдиазиза, сообщил агентству AFP, что полиция подтвердила, что взрыв был вызван террористом-смертником.

Абдиазиз был хорошо известен своими интервью с подозреваемыми в терроризме, задержанными сомалийскими силами безопасности, а его программы привлекли широкую аудиторию как внутри страны, так и за ее пределами.

Как сообщалось, в результате теракта на юго-западе Сомали погибли три человека.