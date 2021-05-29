В результате теракта на юго-западе Сомали погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Об этом пишет Укринформ.
Отмечается, что после полудня террористы привели в действие Взрывное устройство на популярном рынке города Байдоа.
Немедленно после взрыва к месту инцидента прибыли правоохранители и начали расследование.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
Напомним, в ноябре в Вене произошел теракт. Стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.
Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.
Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.
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В результате теракта на юго-западе Сомали погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Об этом пишет Укринформ.
Отмечается, что после полудня террористы привели в действие Взрывное устройство на популярном рынке города Байдоа.
Немедленно после взрыва к месту инцидента прибыли правоохранители и начали расследование.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
Напомним, в ноябре в Вене произошел теракт. Стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.
Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.
Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.