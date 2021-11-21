Экс-президент Петр Порошенко считает, что украинское патриотическое сообщество достаточно сильно для того, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор.

Об этом лидер партии «Европейская Солидарность» заявил в видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что свобода никогда не дается раз и навсегда, за нее нужно бороться каждый день.

— И через семнадцать лет после Оранжевой Революции, и через восемь лет после начала Революции Достоинства мы уверены — шанс, который эти события открыли перед Украиной, наше поколение не потеряло. Мы отстояли свободу и независимость. Мы — среди немногих стран, сохранивших демократию в этой части света. Мы с благодарностью вспоминаем и преклоняем головы перед Небесной сотней. И перед небесными тысячами героев обороны Украины от российской агрессии, — сказал пятый президент.

Петр Порошенко констатировал, что два с половиной года назад к власти в Украине пришли люди, для которых достоинство и европейский выбор не представляли никакой ценности.

— В свое время они откровенно глумились над участниками Революции достоинства. Вспомните их номер о шерстяной одежде и эбонитовых палочках «Беркута». Тот цинизм они называли «юмором». А затем по требованию Путина «беркутов» отпустили в Россию — прямо со скамьи суда. Шансы юридически доказать, кто был заказчиком расправы над Майданом, — потеряны. Их уничтожил Зеленский, — отметил лидер «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко напомнил: в ноябре 2013 года первой на Майдан вышла украинская молодежь, возмущенная решением властей остановить евроинтеграцию Украины.

— Восстановление курса на членство в Европейском Союзе стало одним из главных требований Революции Достоинства. Выполняя эту свободу, наша команда подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и затем выиграла у Путина почти двухлетнюю дипломатическую борьбу за ее ратификацию. Переориентировали украинскую экономику с российского рынка на рынок "Открыли безвизовые двери в Европу для десятков миллионов украинцев. Безальтернативность стратегии на вступление в Евросоюз и НАТО закрепили в Конституции. А что сделано на этом направлении за последние два с половиной года? Радует разве что то, что на уровне риторики власти не смеют отрицать курс на евроатлантическую интеграцию. Бла-бла-бла — с этим у них получается хорошо. Не зря таких как они люди когда-то называли «мастером разговорного жанра, — сказал Петр Порошенко.

Он считает, что если судить по конкретным делам и проектам, реальное движение Украины в Европу остановлено.

— Хуже того — во внутренней политике происходят процессы, которые отдаляют нас от Европейского Союза. Где борьба с коррупцией? «Большая стройка» стала масштабным бизнес-проектом по личному обогащение первого лица государства. Подобные проекты существовали только при Януковиче. Идет уничтожение свободы слова. Под прикрытием якобы борьбы с олигархами власти хотят захватить все телеканалы, чтобы не звучало никакой критики. Чтобы было, как у Лукашенко. И это далеко не все, что они планируют. Вместо пропорциональной системы с требованными открытыми списками. Майдан и которую мы закрепили в Избирательный кодекс, Зеленскому советуют не просто вернуть смешанную систему, а полностью перейти на мажоритарку: «слуги» упали настолько, что могут рассчитывать только на админресурс и скупку голосов, как это было в округах в последнее время. А еще они хотят голосовать по Интернету. Эта технология стала одним из главных инструментов фальсификации на сентябрьских выборах в России в путинскую государственную думу. Парламентские выборы, согласно Конституции, четко должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, т.е. в октябре 2023 года они задумали перенести на год, несмотря на Конституцию. Чтобы провести их позже президентских. И для этого всеми правдами и неправдами хотят взять под контроль Конституционный суд, чтобы извратить Основной закон в свою пользу, — предостерег он.

Он считает, что пПарламентско-президентская республика, которую вернули по требованию Революции достоинства, стала фикцией, а в руках у Владимира Зеленского — столько власти, сколько не было ни у одного из президентов Украины.

— Но ему и этого мало. Поэтому Банковая и вбросила в информационное пространство тезис о «президентской республике». И я не удивлюсь, что, если им только удастся протащить в Конституционный суд послушных судей, они попытаются сделать с Конституцией то, что сделал Янукович в 2010 году. Но годовщина Революции достоинства еще раз напоминает, чем завершаются в Украине попытки строить авторитаризм и диктатуру. Кто этого не понял, пусть спросит того же Януковича, — отметил Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко, участвующий в Международном форуме безопасности в Галифаксе, рассказал журналистам о главных месседжах, с которыми он приехал в Канаду.