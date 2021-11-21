Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню Достоинства и Свободы.

Запись опубликовали на официальных страницах в соцсетях.

— Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода — это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух — вот тогда бывает слишком громко. власть не слышит украинский народ — тогда бывает слишком громко. Поэтому мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаз, — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что страна заплатила и продолжает платить за свободу большую цену, а потому никогда не забудет всех героев, отдавших за Украину свою жизнь.

— И никогда не простим всем, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся. И время уже изменить самовосприятие и мышления. Мы не жертва, а не подавлены, не разделены, не увлечен. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он считает, что для Украины рабство является унижением, а потеря свободы — утратой чести.

— Потеря чести — это потеря сердца. Потеря сердца — это потеря души. А потеря души для нас — это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой собственной жизни. Чтобы не потерять свою жизнь, — уточнил он.

Президент вспомнил освобожденных украинских моряков, поэта, политзаключенного Василия Стуса, священника, который спасал евреев в Холокост, Емельяна Ковча, актера и режиссера Леонида Быкова, а также всех защитников, стоявших на Майдане, на баррикадах, на граните — в 1990-м, в 2004-м и 2014-м.

— Разные. Волыняне, одесситы, галицкие, днепровские, закарпатцы, буковинцы. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. из Кривого Рога, из Ивано-Франковска. Черкассы, Винница, Николаев, Чернигов, Сумы, Херсон, Хмельницкий, Запорожье. Из Киева. С Донбасса, с Луганщины, из Крыма. Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что обладают достоинством. А потому — свободу, — резюмировал президент