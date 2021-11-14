В Николаеве в воскресенье, 14 ноября, попрощались с погибшими военными десантниками — подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым.

Об этом сообщают «Преступности.НЕТ».

Церемония прощания состоялась военной части 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева. Попрощаться с десантниками пришло несколько сотен человек.

На церемонии также присутствовали заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин, депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов, Александр Розумный, заместитель городского головы Юрий Степанец, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, волонтер Ольга Малярчук, десантник, киборг Александр Терещенко.

Один из сослуживцев, обратившись к пришедшим, рассказал о погибших.

— Один был моим непосредственным начальником и товарищем. Второй был моим подчиненным и очень хорошим другом. Руслан Халилович учил меня выполнять прыжки, помогал во всем, был надежной опорой. С ним было очень хорошо служить, иногда непросто, но была надежная опора, была поддержка. А Вадима Викторовича я помню больше 25 лет, знаю его. Он был всегда очень веселым и улыбчивым, мог поддержать и не было такой работы, которую он бы не мог сделать, — рассказал военный.

Еще один военнослужащий также отметил профессионализм воинов и их жизнелюбие.

— Когда Руслан был замкоммандира батальона по воздушно-десантной подготовке и при обороне Донецкого аэропорта в 2014 году встал вопрос, кто будет командиром 2-го батальона, вопросов у нас не возникло. (…) Когда встал вопрос, кто будет заместителем командира бригады по воздушно-десантной подготовке, вопросов тоже не возникло. Бригада выполняла все задачи по воздушно-десантной подготовке только на отлично. (…) Вадик — это жизнерадостный военнослужащий, к которому можно было просто прийти и поговорит, когда тебе самому грустно на душе, когда было тяжело, он всегда поддерживал, — отметил военный.

Пришедшие прощались с Русланом Прусовым и Вадимом Федосеевым больше часа. Позже гробы с погибшими понесли к похоронным автомобилям через «живой коридор» из военнослужащих. Их похоронят на кладбище в Мешково-Погорелово.

Как сообщалось, Руслан Прусов и Вадим Федосеев погибли в зоне ООС из-за подрыва на противотанковой мине.