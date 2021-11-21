Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Беларуси, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Таллинне в воскресенье, пишет «Интерфакс-Украина».

— Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, в которой оружием используются как мигранты, так и ложная информация. Людей с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис. Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает, — сказал он.

Особую тревогу у него вызывает ситуация на границе с Беларусью, где, по словам польского премьера, «деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации».

— Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов, — подчеркнул Матеуш Моравецкий.

По его словам, власти Беларуси все еще препятствуют находящимся на границе гражданам Ирака и других ближневосточных стран вернуться на родину, а военные призывают их с ножами нападать на польских пограничников.

— Мы все больше думаем об установлении более жестких санкций, мы думаем над тем, что должны закрыть со стороны Польши границу с Беларусью. Но в то же время у нас есть определенные правила и мы должны продвигаемся в эскалации своих санкций поэтапно, хотим дать Лукашенко возможность организовать возвращение людей, — сказал глава польского правительства.

Он отметил также, что близ границ Польши и стран Балтии «ведется борьба, в которой люди Беларуси борются во имя демократических ценностей, мы видим, что репрессии в Беларуси происходят по-прежнему, и они усиливаются».

— Там есть политические заключенные, людей пытают, они подвергаются репрессиям, и режим Лукашенко использует очень брутальные методы, — отметил Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша готова предпринять дипломатические шаги для ограничения дополнительной иммиграции из Ирака и других стран Ближнего Востока, и призвал Европейский Союз «сосредоточить внимание на таких приоритетах, как безопасность на восточной границе, энергетический кризис, кризис природного газа, а также на всех все рисках и угрозах, связанных с открытием «Северного потока 2», поскольку это даст России дополнительные возможности для шантажа».

Матеуш Моравецкий отметил, что в ходе состоявшихся в воскресенье переговоров с премьер-министром Эстонии у сторон была возможность обсудить этот вопрос.

— Ясно, что мы придерживаемся тех же взглядов, что и премьер-министр Эстонии, мы очень четко понимаем опасности. Мы оба находимся на переднем крае, когда речь идет об энергетической угрозе, доступности природного газа и военной угрозе. Территориальная целостность Эстонии находится под угрозой и мы должны реагировать и придерживаться принципа солидарности. Нам необходимо укреплять свое присутствие на восточной границе Европейского Союза и НАТО, — подчеркнул польский премьер.