Во фракции «Партии Шария» в Николаевском горсовете определили для себя приоритеты на следующий год — это медицина и жилищно-коммунальное хозяйство.

Соответствующие правки «шарийцы» внесли в проект бюджета, рассказал депутат горсовета Александр Ковтун в программе «Диалог» на телеканале МАРТ.

— Бюджет сейчас активно формируется. Наша фракция «Партии Шария» в том числе активно в этом участвует, вносит свои правки и пожелания наших избирателей. Год назад мы поставили главную цель, что в приоритете у нас медицина. За этот год нам удалось добиться выделения денег на покупку кислородных концентраторов, УЗИ-, рентген-аппаратов. На следующий год мы планируем провести капитальный ремонт в гинекологическом отделение БСМП, сделать капремонт забора вокруг детской больницы № 2, так как сейчас возле больницы находится заброшенное здание и по территории учреждения ходят люди, которые оставляют и ищут закладки. Это неправильно. Кроме того, мы инициируем капитальный ремонт крыши в роддоме № 3. То есть те инициативы, которые у нас были год назад, мы продолжаем и хотим развивать дальше, — сказал Александр Ковтун.

Александр Ковтун

Он добавил, что у избирателей больше всего пожеланий относятся к сфере ЖКХ и даже трех бюджетов развития не хватит, чтобы их воплотить хотя бы на одном округе.

— Мы естественно пожелания наших избирателей в бюджет вносим и надеемся, что где-то 12-15 декабря бюджет будет опубликован. И в зависимости от того, что мы в нем увидим, мы примем решение, поддерживать его или нет, — добавил депутат.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Александр Ковтун сообщил, что программа развития промышленной зоны в Заводском районе, предполагающая отселение жильцов трех домов, скоро будет вынесена на сессию.