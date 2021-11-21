Депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Александр Ковтун сообщил, что программа развития промышленной зоны в Заводском районе, предполагающая отселение жильцов трех домов, скоро будет вынесена на сессию.
Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.
Как сообщалось, жильцы данных домов неоднократно жаловались на соседство с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов и требовали от властей Николаева отселить их.
— Заниматься этим вопросом мы начали еще несколько лет назад. Когда мы еще не были депутатами, в нашу приемную обратились жители Заводской, 35. Мы тогда собрали информацию, опубликовали в партийной газете, и как только получили депутатские мандаты, начали активно работать. Сейчас функционирует рабочая группа по отселению жителей Заводской, 35. Буквально несколько дней назад мы были с моей коллегой Татьяной Кравчук на замерах уровня шума, которые проводила Госпродпотребслужба. Они проводили замеры в 21 час, в 22 часа. Для всех, наверное, понятно, что жить в промзоне невозможно. Когда ваш дом окружен целым рядом предприятий, люди страдают от шума, от огромного количества фур, пыли. Поэтому мы всеми силами пытаемся им помочь. Руководителем рабочей группы является Виталий Дмитриевич Луков (первый заместитель городского головы, — прим.). В целом я вижу, что этот человек хоть и новый в органах исполнительной власти Николаева, но он хочет к какому-то результату прийти и эту проблему решить, — отметил Александр Ковтун.
Он напомнил, что в Николаеве разработали программу развития промзон в Заводском районе, которая предполагает и отселение жильцов по Заводской, 35.
— Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, даже на следующую сессию эта программа выйдет в зал и коллеги поддержат. Потому что жить в тех условиях, в которых там сейчас живут люди, просто невыносимо. Я не хочу говорить плохо о предшественниках и о том, почему это случилось, но с этими людьми поступили крайне несправедливо, это ужасно, и мы должны приложить все усилия, чтобы отселить людей, — добавил депутат.
Как сообщалось, согласно разработанной программе, из горбюджета смогут компенсировать до 40% стоимости, которую за них заплатит инвестор.
Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.
Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.
Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.
Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.
Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич 22 июля заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.
Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.
Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.
В свою очередь, на предприятии «Николаевский комбинат хлебопродуктов» считают неправильным, что жильцы домов по Заводской, 35 выдвигают свои претензии только к ним.
Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.
Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.
Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.
|
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Александр Ковтун сообщил, что программа развития промышленной зоны в Заводском районе, предполагающая отселение жильцов трех домов, скоро будет вынесена на сессию.
Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.
Как сообщалось, жильцы данных домов неоднократно жаловались на соседство с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов и требовали от властей Николаева отселить их.
— Заниматься этим вопросом мы начали еще несколько лет назад. Когда мы еще не были депутатами, в нашу приемную обратились жители Заводской, 35. Мы тогда собрали информацию, опубликовали в партийной газете, и как только получили депутатские мандаты, начали активно работать. Сейчас функционирует рабочая группа по отселению жителей Заводской, 35. Буквально несколько дней назад мы были с моей коллегой Татьяной Кравчук на замерах уровня шума, которые проводила Госпродпотребслужба. Они проводили замеры в 21 час, в 22 часа. Для всех, наверное, понятно, что жить в промзоне невозможно. Когда ваш дом окружен целым рядом предприятий, люди страдают от шума, от огромного количества фур, пыли. Поэтому мы всеми силами пытаемся им помочь. Руководителем рабочей группы является Виталий Дмитриевич Луков (первый заместитель городского головы, — прим.). В целом я вижу, что этот человек хоть и новый в органах исполнительной власти Николаева, но он хочет к какому-то результату прийти и эту проблему решить, — отметил Александр Ковтун.
Он напомнил, что в Николаеве разработали программу развития промзон в Заводском районе, которая предполагает и отселение жильцов по Заводской, 35.
— Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, даже на следующую сессию эта программа выйдет в зал и коллеги поддержат. Потому что жить в тех условиях, в которых там сейчас живут люди, просто невыносимо. Я не хочу говорить плохо о предшественниках и о том, почему это случилось, но с этими людьми поступили крайне несправедливо, это ужасно, и мы должны приложить все усилия, чтобы отселить людей, — добавил депутат.
Как сообщалось, согласно разработанной программе, из горбюджета смогут компенсировать до 40% стоимости, которую за них заплатит инвестор.
Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.
Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.
Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.
Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.
Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич 22 июля заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.
Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.
Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.
В свою очередь, на предприятии «Николаевский комбинат хлебопродуктов» считают неправильным, что жильцы домов по Заводской, 35 выдвигают свои претензии только к ним.
Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.
Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.
Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.