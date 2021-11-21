Депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Александр Ковтун сообщил, что программа развития промышленной зоны в Заводском районе, предполагающая отселение жильцов трех домов, скоро будет вынесена на сессию.

Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Как сообщалось, жильцы данных домов неоднократно жаловались на соседство с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов и требовали от властей Николаева отселить их.

— Заниматься этим вопросом мы начали еще несколько лет назад. Когда мы еще не были депутатами, в нашу приемную обратились жители Заводской, 35. Мы тогда собрали информацию, опубликовали в партийной газете, и как только получили депутатские мандаты, начали активно работать. Сейчас функционирует рабочая группа по отселению жителей Заводской, 35. Буквально несколько дней назад мы были с моей коллегой Татьяной Кравчук на замерах уровня шума, которые проводила Госпродпотребслужба. Они проводили замеры в 21 час, в 22 часа. Для всех, наверное, понятно, что жить в промзоне невозможно. Когда ваш дом окружен целым рядом предприятий, люди страдают от шума, от огромного количества фур, пыли. Поэтому мы всеми силами пытаемся им помочь. Руководителем рабочей группы является Виталий Дмитриевич Луков (первый заместитель городского головы, — прим.). В целом я вижу, что этот человек хоть и новый в органах исполнительной власти Николаева, но он хочет к какому-то результату прийти и эту проблему решить, — отметил Александр Ковтун.

Александр Ковтун

Он напомнил, что в Николаеве разработали программу развития промзон в Заводском районе, которая предполагает и отселение жильцов по Заводской, 35.

— Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, даже на следующую сессию эта программа выйдет в зал и коллеги поддержат. Потому что жить в тех условиях, в которых там сейчас живут люди, просто невыносимо. Я не хочу говорить плохо о предшественниках и о том, почему это случилось, но с этими людьми поступили крайне несправедливо, это ужасно, и мы должны приложить все усилия, чтобы отселить людей, — добавил депутат.

Как сообщалось, согласно разработанной программе, из горбюджета смогут компенсировать до 40% стоимости, которую за них заплатит инвестор.

Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.