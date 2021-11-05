Николаев не сможет полностью выкупить квартиры жильцов домов в промзоне по Заводской. Согласно разработанной программе, из горбюджета смогут компенсировать до 40% стоимости, которую за них заплатит инвестор.

Об этом рассказал первый заместитель Николаевского городского головы в программе «Диалог» на телеканале МАРТ, пишут НикВести.

Согласно программе развития портовой зоны в Заводском районе, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии горсовета, речь идет о выкупе квартир потенциальным инвестором и частичной компенсации их стоимости из городского бюджета.

— Речь идет о том, чтобы тот земельный участок выставить на конкурс, в котором припортовый бизнес мог бы принять участие. И по программе городская власть будет компенсировать средства бизнесу, которые он потратить на компенсацию квартир. Это 30%, если квартиры будут покупаться, и до 40% — если строиться. Эта программа есть, она прошла экспертизу антимонопольного комитета. Двигаемся дальше, — сказал Виталий Луков.

Он прокомментировал требование жильцов домов по Заводской, 35 остановить работу галереи НКХП, иначе они перекроют железную дорогу.

— Работа галереи не влияет на общую ситуацию в той зоне. Мы должны двигаться в правовом поле, чтобы бизнес имел полное право на владение или использование земельного участка под жилыми домами, — сказал вице-мэр.

Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.