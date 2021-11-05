Николаев не сможет полностью выкупить квартиры жильцов домов в промзоне по Заводской. Согласно разработанной программе, из горбюджета смогут компенсировать до 40% стоимости, которую за них заплатит инвестор.
Об этом рассказал первый заместитель Николаевского городского головы в программе «Диалог» на телеканале МАРТ, пишут НикВести.
Согласно программе развития портовой зоны в Заводском районе, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии горсовета, речь идет о выкупе квартир потенциальным инвестором и частичной компенсации их стоимости из городского бюджета.
— Речь идет о том, чтобы тот земельный участок выставить на конкурс, в котором припортовый бизнес мог бы принять участие. И по программе городская власть будет компенсировать средства бизнесу, которые он потратить на компенсацию квартир. Это 30%, если квартиры будут покупаться, и до 40% — если строиться. Эта программа есть, она прошла экспертизу антимонопольного комитета. Двигаемся дальше, — сказал Виталий Луков.
Он прокомментировал требование жильцов домов по Заводской, 35 остановить работу галереи НКХП, иначе они перекроют железную дорогу.
— Работа галереи не влияет на общую ситуацию в той зоне. Мы должны двигаться в правовом поле, чтобы бизнес имел полное право на владение или использование земельного участка под жилыми домами, — сказал вице-мэр.
Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.
Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.
Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.
Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.
Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич 22 июля заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.
Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.
Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.
В свою очередь, на предприятии «Николаевский комбинат хлебопродуктов» считают неправильным, что жильцы домов по Заводской, 35 выдвигают свои претензии только к ним.
Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.
Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.
Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.
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Николаев не сможет полностью выкупить квартиры жильцов домов в промзоне по Заводской. Согласно разработанной программе, из горбюджета смогут компенсировать до 40% стоимости, которую за них заплатит инвестор.
Об этом рассказал первый заместитель Николаевского городского головы в программе «Диалог» на телеканале МАРТ, пишут НикВести.
Согласно программе развития портовой зоны в Заводском районе, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии горсовета, речь идет о выкупе квартир потенциальным инвестором и частичной компенсации их стоимости из городского бюджета.
— Речь идет о том, чтобы тот земельный участок выставить на конкурс, в котором припортовый бизнес мог бы принять участие. И по программе городская власть будет компенсировать средства бизнесу, которые он потратить на компенсацию квартир. Это 30%, если квартиры будут покупаться, и до 40% — если строиться. Эта программа есть, она прошла экспертизу антимонопольного комитета. Двигаемся дальше, — сказал Виталий Луков.
Он прокомментировал требование жильцов домов по Заводской, 35 остановить работу галереи НКХП, иначе они перекроют железную дорогу.
— Работа галереи не влияет на общую ситуацию в той зоне. Мы должны двигаться в правовом поле, чтобы бизнес имел полное право на владение или использование земельного участка под жилыми домами, — сказал вице-мэр.
Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.
Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.
Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.
Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.
Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич 22 июля заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.
Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.
Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.
В свою очередь, на предприятии «Николаевский комбинат хлебопродуктов» считают неправильным, что жильцы домов по Заводской, 35 выдвигают свои претензии только к ним.
Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.
Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.
Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.