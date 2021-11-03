Жильцы домов на Заводской, 35 готовы на сутки перекрыть железную дорогу, если руководство города не поспособствует закрытию зерновой галереи Николаевского комбината хлебопродуктов.

Об этом они заявили в среду, 3 ноября, на заседании рабочей группы по отселению жителей домов на улице Заводская, 35, пишут НикВести.

Во время встречи стало известно, что управление экологии Николаевского горсовета признало, что галерея была построена с нарушением экологических норм — она находится в 18 метрах от жилых домов, а не в положенных 50-ти. При этом в управлении экологии ОГА перед строительство галереи выдали необходимые разрешения.

Виталий Луков сообщил, что мэрия по этому поводу передала документы в правоохранительные органы, которые выйдут в суд.

Жильцы домов, в свою очередь, заявили, что больше не намерены ждать.

— Виталий Дмитриевич, мы это все решаем параллельно — суды и прочее. Что нам делать на сегодняшний день? Решения мы не принимаем никакого, это мы еще год-два будем жить в таких условиях. У нас есть условия: или закрываем галерею НКХП, или мы перекрываем железную дорогу. На какие условия вы идете? И какое время нам подождать, чтобы вы дали конкретный ответ. Понимаете меня? Я вас слушала 4 года, ровно 4. Сейчас послушайте меня. У нас два предложения: или вы закрываете НКХП, или мы на сутки перекрываем железную дорогу. У нас есть разрешения на перекрытия. Решайте, сколько вы нам даете времени, — сказала она.

— От меня вы не получите такой ответ, — сказал Виталий Луков. — Вы сделали 5-ю зону вредности. Не мы. Мы к вам 4 года ходим, просим, на коленях уговариваем. Вы нам дает отказ, отказ, отказ. Давайте конкретно говорить. У нас два предложения: закрытие НКХП или мы на сутки перекрываем железную дорогу. Все, вопросов нет. Решайте, — резюмировала жительница.

Ранее сообщалось, что квартиры жильцов трех домов по Заводской, 35 могут выкупить в следующем году за средства городского бюджета Николаева. Такой вариант предусматривается программой развития промышленных зон Заводского района до 2023 года, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.

Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.

Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.

Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.

Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич вчера, 22 июня, заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.

Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.

Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.

Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.

Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.