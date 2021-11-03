На предприятии «Николаевский комбинат хлебопродуктов» считают неправильным, что жильцы домов по Заводской, 35 выдвигают свои претензии только к ним.

Об этом сказал операционный директор НКХП Павел Линник 3 ноября на заседании рабочей группы по отселению жителей, пишут НикВести.

Павел Линник

Он ответил местной жительнице, которая сказала, что уже 4 года добивается от властей Николаева принять меры из-за соседства людей с зерновым терминалом.

— 4 года назад, о которых вы говорите, галереи и в помине не было еще. Значит, проблема не в галерее. Второе, в очередной раз притащили НКХП и пытаются из него сделать козла отпущения. Это ни с какой точки зрения неправильно. Там пять предприятий минимум, в том числе «железка», которая гудит больше, чем мы. Мы действуем в рамках закона. Пока еще никто за время этих событий не опроверг это законодательство. Есть мнение о том, что ОВД вроде бы неправильное, что зона неправильная. Есть законодательный пункт, идите — докажите. Здесь еще кто-то есть? «Укрзалiзниця» есть? Кого вы пригласили еще? Так вы из нас делаете козла отпущения. Одна компания, на которую вы можете повлиять, вы на нее и влияете. Тогда о каком конструктивном разговоре может идти речь? — сказал Павел Линник.

Глава фракции «Партии Шария» в Николаевском горсовете Татьяна Кравчук отметила, что ранее предприятие было готово дать 20% стоимость новых квартир для жильцов.

Представитель фирмы отметил, что НКХП готово помогать, если к процессу подключатся другие предприятия промзоны.

— Вы хотите остановить работу нашего предприятия, а с другой стороны говорите: «давайте, будете участвовать в отселении». Я слышу «закрыть галерею, закрыть то, закрыть это». Компания «НКХП» готова участвовать в решении проблемы жильцов совместно со всеми нашими коллегами, соседями, которых нужно приглашать сюда. Это будет 20% или одна квартира — не знаю, обещать не могу, я не собственник этого бизнеса и не могу принять такое решения. Господа, путь решения у вас, у власти. Мы — бизнес. Мы платим налоги, мы законопослушные, стараемся делать все правильно. В вашей власти дать «пошаговку» нам. Мы обратимся к своим акционерам, — сказал Павел Линник.

Напомним, жильцы домов на Заводской, 35 готовы на сутки перекрыть железную дорогу, если руководство города не поспособствует закрытию зерновой галереи Николаевского комбината хлебопродуктов.