На предприятии «Николаевский комбинат хлебопродуктов» считают неправильным, что жильцы домов по Заводской, 35 выдвигают свои претензии только к ним.
Об этом сказал операционный директор НКХП Павел Линник 3 ноября на заседании рабочей группы по отселению жителей, пишут НикВести.
Он ответил местной жительнице, которая сказала, что уже 4 года добивается от властей Николаева принять меры из-за соседства людей с зерновым терминалом.
— 4 года назад, о которых вы говорите, галереи и в помине не было еще. Значит, проблема не в галерее. Второе, в очередной раз притащили НКХП и пытаются из него сделать козла отпущения. Это ни с какой точки зрения неправильно. Там пять предприятий минимум, в том числе «железка», которая гудит больше, чем мы. Мы действуем в рамках закона. Пока еще никто за время этих событий не опроверг это законодательство. Есть мнение о том, что ОВД вроде бы неправильное, что зона неправильная. Есть законодательный пункт, идите — докажите. Здесь еще кто-то есть? «Укрзалiзниця» есть? Кого вы пригласили еще? Так вы из нас делаете козла отпущения. Одна компания, на которую вы можете повлиять, вы на нее и влияете. Тогда о каком конструктивном разговоре может идти речь? — сказал Павел Линник.
Глава фракции «Партии Шария» в Николаевском горсовете Татьяна Кравчук отметила, что ранее предприятие было готово дать 20% стоимость новых квартир для жильцов.
Представитель фирмы отметил, что НКХП готово помогать, если к процессу подключатся другие предприятия промзоны.
— Вы хотите остановить работу нашего предприятия, а с другой стороны говорите: «давайте, будете участвовать в отселении». Я слышу «закрыть галерею, закрыть то, закрыть это». Компания «НКХП» готова участвовать в решении проблемы жильцов совместно со всеми нашими коллегами, соседями, которых нужно приглашать сюда. Это будет 20% или одна квартира — не знаю, обещать не могу, я не собственник этого бизнеса и не могу принять такое решения. Господа, путь решения у вас, у власти. Мы — бизнес. Мы платим налоги, мы законопослушные, стараемся делать все правильно. В вашей власти дать «пошаговку» нам. Мы обратимся к своим акционерам, — сказал Павел Линник.
Напомним, жильцы домов на Заводской, 35 готовы на сутки перекрыть железную дорогу, если руководство города не поспособствует закрытию зерновой галереи Николаевского комбината хлебопродуктов.
Ранее сообщалось, что квартиры жильцов трех домов по Заводской, 35 могут выкупить в следующем году за средства городского бюджета Николаева. Такой вариант предусматривается программой развития промышленных зон Заводского района до 2023 года, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.
Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.
Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.
Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.
Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.
Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич вчера, 22 июня, заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.
Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.
Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.
Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.
Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.
Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.
|
Жду действий от нардепа ПасечногоОлег Мудрак
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
На предприятии «Николаевский комбинат хлебопродуктов» считают неправильным, что жильцы домов по Заводской, 35 выдвигают свои претензии только к ним.
Об этом сказал операционный директор НКХП Павел Линник 3 ноября на заседании рабочей группы по отселению жителей, пишут НикВести.
Он ответил местной жительнице, которая сказала, что уже 4 года добивается от властей Николаева принять меры из-за соседства людей с зерновым терминалом.
— 4 года назад, о которых вы говорите, галереи и в помине не было еще. Значит, проблема не в галерее. Второе, в очередной раз притащили НКХП и пытаются из него сделать козла отпущения. Это ни с какой точки зрения неправильно. Там пять предприятий минимум, в том числе «железка», которая гудит больше, чем мы. Мы действуем в рамках закона. Пока еще никто за время этих событий не опроверг это законодательство. Есть мнение о том, что ОВД вроде бы неправильное, что зона неправильная. Есть законодательный пункт, идите — докажите. Здесь еще кто-то есть? «Укрзалiзниця» есть? Кого вы пригласили еще? Так вы из нас делаете козла отпущения. Одна компания, на которую вы можете повлиять, вы на нее и влияете. Тогда о каком конструктивном разговоре может идти речь? — сказал Павел Линник.
Глава фракции «Партии Шария» в Николаевском горсовете Татьяна Кравчук отметила, что ранее предприятие было готово дать 20% стоимость новых квартир для жильцов.
Представитель фирмы отметил, что НКХП готово помогать, если к процессу подключатся другие предприятия промзоны.
— Вы хотите остановить работу нашего предприятия, а с другой стороны говорите: «давайте, будете участвовать в отселении». Я слышу «закрыть галерею, закрыть то, закрыть это». Компания «НКХП» готова участвовать в решении проблемы жильцов совместно со всеми нашими коллегами, соседями, которых нужно приглашать сюда. Это будет 20% или одна квартира — не знаю, обещать не могу, я не собственник этого бизнеса и не могу принять такое решения. Господа, путь решения у вас, у власти. Мы — бизнес. Мы платим налоги, мы законопослушные, стараемся делать все правильно. В вашей власти дать «пошаговку» нам. Мы обратимся к своим акционерам, — сказал Павел Линник.
Напомним, жильцы домов на Заводской, 35 готовы на сутки перекрыть железную дорогу, если руководство города не поспособствует закрытию зерновой галереи Николаевского комбината хлебопродуктов.
Ранее сообщалось, что квартиры жильцов трех домов по Заводской, 35 могут выкупить в следующем году за средства городского бюджета Николаева. Такой вариант предусматривается программой развития промышленных зон Заводского района до 2023 года, которую в конце года вынесут на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.
Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.
Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.
Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.
Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.
Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич вчера, 22 июня, заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.
Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.
Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.
Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.
Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.
Отметим, что дома были построены портом и переданы городу в 1979 году.