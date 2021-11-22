В Иранском военном суде в воскресенье начались слушания о катастрофе украинского пассажирского самолета в 2020 году, когда погибли 176 человек.

Об этом пишет Укринформ.

На заседании в воскресенье присутствовали десять военных разных рангов, подозреваемых в совершении этого преступления. Семьи жертв и юристы также посетили заседание. Они представляют 103 официальных истцов по катастрофе самолета МАУ PS752.

На этом заседании суд заслушал заявления юристов семей погибших. Как сообщает иранская служба Радио Свобода, дата следующего заседания будет объявлена позднее. Имена подозреваемых не сообщаются. Слушания стали первыми по делу, которое было открыто более 22 месяцев назад.

В апреле прокурор заявлял, что по этому делу подозревают также десять иранских чиновников. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой критикой международного сообщества за публикацию финального отчета расследования, где признается человеческий фактор, но не называется ни один ответственный за сбитый самолет.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.