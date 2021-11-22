Россия может осуществить полномасштабное военное вторжение в нашу страну, однако украинские власти усиленно работают над тем, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные методы.

— Главная цель России – делать Украину максимально слабой... Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере. А Президент Украины ставит совсем другую задачу – делать Украину максимально сильной, – рассказал глава МИД.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин действительно рассматривает возможность новой наступательной операции в Украине.

— Пустит ли он в действие эту опцию, зависит от двух факторов: от нашей силы и спокойствия украинцев, и от скоординированности и силы действия наших партнеров. Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни в середине страны, ни в зоне конфликта. Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве, – сказал министр.

Напомним, что главы МИД Германии и Франции выступили с совместным заявлением после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой – страны твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.