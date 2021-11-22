В Украине 21 ноября сделали 99 826 прививок против COVID-19. Первую дозу получили 29 382 человека, а 70 444 полностью вакцинировались, то есть получили вторую дозу.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцинацию осуществляли 529 мобильных бригад, 2 795 пунктов прививки и 470 центров вакцинации. Больше всего прививок сделали в Киеве (14 173).

Вакцинировали четырьмя препаратами: Pfizer (Comirnaty) — 51 365 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 34 006, AstraZeneca — 9 369 и Moderna — 5 086.

С начала массовой вакцинации против коронавируса в Украине сделали 22,6 миллиона прививок. По крайней мере первую прививку получили 12,83 миллиона человек, а полностью вакцинировались — 9,8 миллиона.

Напомним, что по состоянию на 22 ноября в Украине зарегистрировали 7 тысяч 464 новых случая коронавирусного заболеваний. Последний раз меньше 8 тысяч случаев за сутки фиксировали в начале октября.