По состоянию на 22 ноября в Украине зарегистрировали 7 тысяч 464 новых случая коронавирусного заболеваний. Последний раз меньше 8 тысяч случаев за сутки фиксировали в начале октября.

Об этом свидетельтсвуют данные Минздрава.

За сутки в Украине зафиксировали 2 501 госпитализацию, летальных случаев — 326, выздоровлений — 10 540.

Больше новых заражений за сутки в Днепропетровской (864), Николаевской (655) и Донецкой (402) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 340 407 человек, выздоровели — 2 773 490, летальных исходов — 81 598.

Напомним, по состоянию на 21 ноября в Николаевской области было выявлено 693 новых подтвержденных случая COVID-19.