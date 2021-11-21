По состоянию на 21 ноября в Николаевской области выявлено 693 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 103 542 (+693) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 63063 (+433);

Первомайск — 5680 (+4);

Южноукраинск — 3173 (+51);

Вознесенск — 2393 (+2);

Очаков — 1692 (+9).

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировано 194 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2819 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 1120, всего — 87364. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2876, за сутки — 13.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1500 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировали 10 тысяч 635 новых случаев коронавируса.