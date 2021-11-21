По состоянию на 21 ноября в Николаевской области выявлено 693 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 103 542 (+693) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировано 194 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2819 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 1120, всего — 87364. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2876, за сутки — 13.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1500 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировали 10 тысяч 635 новых случаев коронавируса.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
По состоянию на 21 ноября в Николаевской области выявлено 693 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 103 542 (+693) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировано 194 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2819 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 1120, всего — 87364. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2876, за сутки — 13.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1500 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировали 10 тысяч 635 новых случаев коронавируса.