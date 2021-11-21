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В Украине за минувшие сутки, 21 ноября зафиксировали 10 тысяч 635 новых случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано 4 048 человек, летальных исходов — 377, выздоровевших — 14 450.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Всего в Украине коронавирусом заболело 3 332 943 человек, выздоровели — 2 762 950, умерли от болезни — 81 272, проведено ПЦР-тестов — 15 542 112.
Напомним, 19 ноября в Николаевской области выявили 907 новых случаев COVID-19.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В Украине за минувшие сутки, 21 ноября зафиксировали 10 тысяч 635 новых случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано 4 048 человек, летальных исходов — 377, выздоровевших — 14 450.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Всего в Украине коронавирусом заболело 3 332 943 человек, выздоровели — 2 762 950, умерли от болезни — 81 272, проведено ПЦР-тестов — 15 542 112.
Напомним, 19 ноября в Николаевской области выявили 907 новых случаев COVID-19.