В Украине за минувшие сутки, 21 ноября зафиксировали 10 тысяч 635 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано 4 048 человек, летальных исходов — 377, выздоровевших — 14 450.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Всего в Украине коронавирусом заболело 3 332 943 человек, выздоровели — 2 762 950, умерли от болезни — 81 272, проведено ПЦР-тестов — 15 542 112.

Напомним, 19 ноября в Николаевской области выявили 907 новых случаев COVID-19.