За истекшие сутки, 19 ноября, в Николаевской области выявили 907 новых случаев COVID-19, 17 человек не выдержали тяжелого протекания заболевания и скончались.

Об это свидетельствуют данные Николаевской ОГА.

Из всех 102 849 (+907) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 62630 (+477);

Первомайск – 5676 (+61);

Южноукраинск – 3122 (+65);

Вознесенск – 2391 (+10);

Очаков – 1683 (+19).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 275 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2817 (+6) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 44 человека. При этом за сутки выздоровели 971 человек, всего – 86244. Умерло всего от последствий коронавируса 2863 человека.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: