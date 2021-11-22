По состоянию на 22 ноября в Николаевской области выявлено 655 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 104197 (+655) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 63505 (+442);

Первомайск – 5689 (+9);

Южноукраинск – 3216 (+43);

Вознесенск – 2421 (+28);

Очаков – 1692.

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 133 случая COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2820 (+1) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 44 человека. При этом за сутки выздоровели 1291 человек, всего – 88655. Умерло всего от последствий коронавируса 2888 человек, за сутки – 12.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: