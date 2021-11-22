Во втором туре президентских выборов побеждает Румен Радев, угодивший в дипломатический скандал. За бывшего военного летчика и главнокомандующего вооруженными силами отдали свои голоса 66,69% пришедших на выборы.

Об этом передает Dnevnik.

Болгары вновь подтвердили доверие своему президенту, который пообещал заниматься антикоррупционными законами.

Его оппонент Анастас Герджиков, баллотировавшийся при поддержке консервативной партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, получил 31,83% симпатий.

В балканской стране, которая является парламентской республикой, правительство определяет политику, а президент выполняет в основном протокольные обязанности.

Выборы, четвертые в этом году, были проведены на фоне новой волны пандемии. Болгары, похоже, немного устали после трех выборов в этом году: избирательная комиссия объявила, что явка в 16:00 по центральноевропейскому времени составила 24 процента, что намного ниже, чем в 2016 году.

Напомним, накануне второго тура выборов действующий Болгарии Румен Радев назвал Крым территорией Российской Федерации. За его слова пришлось извиниться послу.