«Украинская правда» выпустила материал про «внутреннюю кухню» телеканала «Дом», журналисты которого жалуются на ползучую цензуру и медленное превращение в пресс-службу Офиса президента.

Прочитать статью можно на сайте УП.

Экс-работники «Дом» говорят, что им ставили четкие задачи по освещению всех действий нынешних властей под позитивным углом.

— На последней строчке, между руководством и журналистами, выпускными редакторами, находилась Ксения Герасименко — она отвечала за новости. И делала это особенно упорно. Именно Герасименко, по словам двух бывших работников канала, передавала указания по написанию новостей от ОП, ругала работников за то, что они «победу оказали не как победу», а затем зачищала эти сообщения в мессенджерах. Указания также поступали от Кречетова. Он подтверждает, что за время работы на канале был частым гостем Банковой, но, уверяет — ездил только за тем, чтобы «узнать государственную позицию по тем или иным вопросам». Ведь ее и должен транслировать «Дом», — пишет «Украинская правда».

В эфирное время был установлен запрет на слова «фронт», «боевики», «война», «конфликт», «враг». Журналистов обязывали снимать доброжелательные сюжеты про президентскую программу «Большое строительство», расхваливать кредиты «5-7-9%» и говорить о министре Алексее Резникове только хорошее. При этом Петра Порошенко вовсе нельзя было упоминать ни при каких обстоятельствах.

— Каждый раз это было произведение по теме «как хорошо похвалить президентские программы», и каждый раз было сложно угадать, как именно это нужно сделать ... Кто-то открывает трубу — «Дом» едет, кто-то открывает остановку, как в России — «Дом» едет. Сделали метр вверх по «Большому строительству», мы уже достаем эти видео из архивов, рассказываем, как по всей стране все развивается. Фактически, это канал — пресс-служба Офиса президента, — вспоминают люди, работавшие на телеканале.

Единственные послабления журналисты «Дом» получили, когда в шеф-редакторы пришел Алексей Мацука. Он якобы разрешил показывать в эфире меньше монологов Зеленского.

В самом руководстве фигуранта расследования — телеканале «Дом» статью комментировать отказались, сославшись на недосток времени и чрезвычайную занятность.

Ранее сообщалось, на телеканале «Дом» появится тревел-шоу за ₴34 млн.