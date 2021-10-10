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Телеканал «Дом» готовит 100-серийный проект «Украина с первого взгляда», в котором главными героями станут иностранцы, знакомящиеся со страной. Производственный бюджет шоу составит 34 миллиона гривен.

Об информирует «Главком» с опорой на платформу ProZorro.

Съемкой проекта займется Телевизионная кампания «Пилот Продакшн», в распоряжении у них есть сумма около 34 миллионов гривен.

Концепт шоу предполагает, что иностранные туристы будут кататься по разных регионах страны, пробовать традиционные блюда и сравнивать впечатления со своей родной страны. Каждые три-четыре эпизода главный герой передачи будет меняться.

При этом, иностранцы должны будут посещать не только привлекательные города, но и покинутые уголки Украины. Ведущая не будет вмешиваться в процесс.

Подбор готовых попробовать свои силы будет осуществляться через соцсети, а вот регион для вояжа благодаря рандому и жеребьевке.

— Изюминкой тревел-шоу является то, что иностранец самостоятельно готовить блюдо своей национальной кухни или украинской. Задача проекта — показать Украине, ее естественную красоту, уникальные исторические памятники, невероятное гастрономическое разнообразие, популяризировать страну как туристическую Мекку. Развлекательная передача имеет хронометраж 45 минут и выходит на украинском и русском языках. Всего планируется произвести 100 серий телевизионного продукта, — пишет издание.

Как сообщалось, 30 июня в Николаеве стартовал второй сезон политического ток-шоу «Битва за город».