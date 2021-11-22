Министр энергетики Герман Галущенко акцентировал, что власти не рассчитывают на регулярный и беспрерывный импорт электроэнергии из Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН, побывавший на конференции «Атомные возможности для развития Украины».

Глава ведомства прокомментировал вчерашнее возобновление поставок электроэнергии из Беларуси.

— Мы не рассчитываем на этот объем и тем более на стабильность. Поэтому когда мы считали прогнозный баланс на осенне-зимний период, в частности на ноябрь, мы вообще не рассчитывали на этот объем, — объяснил чиновник.

Напомним, перед возобновлением поставок Беларусь делала тредневный перерыв.