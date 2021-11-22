Николай Маринов

Вице-губернатор Николай Маринов считает, что бюджет Николаевской области превратился в кошелек для выплаты зарплат и оплаты коммунальных услуг, поскольку до сих пор финансирует учреждения, которые давно должны были передать громадам.

Об этом он сказал в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».

Николай Маринов отметил, что доходная часть бюджета сокращается, а расходная остается прежней либо увеличивается. И тенденция, по его словам, будет ужесточаться.

— Дефицита не будет, другое дело, на что это будет тратиться? При том, что большинство... Например, медицина финансируется с НСЗУ и у нас прихода в бюджет нет, раньше была целевая субвенция. Налоги остальные все переданы в территориальные громады. Между тем, расходы не все ушли с бюджета, переданы ПТУ на областной бюджет. То есть, доходы уменьшаются, расходы либо растут, либо остаются прежними. Областной бюджет превращается, скорее, в кошелек для выплаты зарплаты, на энергоносители и прочее. С каждым годом тенденция сохраняется, в этом году мы увидим дальнейшее ужесточение этой тенденции. Это будет, по сути, бюджет проедания, — отметил заместитель главы ОГА.

Он добавил, что бюджет области финансирует то, что можно было передать громадам, назвав в качестве примера театры и внешкольное образование.

— Последствия управленческих решений прошлых лет, многих прошлых лет, которые накапливались как снежный ком, они ощущаются на областном бюджете остро. Например, учреждения, которые финансируются из областного бюджета, но давно уже должны финансироваться из бюджетов громад. Либо быть реорганизованными. Условно, чего у нас три театра область тянет? Насколько я понимаю, нигде в другой области такого нет. Театры переданы громадам, на бюджете области остается один театр условно. Условно внешкольное образование, чего область это тянет? Должен, наверное, город финансировать, потому что там детки городские учатся. Ну, я условно, — заявил Николай Маринов.

Также он отметил, что для оптимизации расходов необходимо реорганизовать интернаты и передать их в громады, поскольку субвенция на их содержание сокращается с каждым годом.

В ответ на вопрос, будут ли проблемы с принятием бюджета, он отметил, что из-за небольшого количества денег разногласия возникнут.

— Чем меньше денег, тем тяжелее их делить. Поэтому будут. Их тяжело делить, но больше-то их нет, поэтому придется делить как-то, — добавил Николай Маринов.

Также замглавы ОГА сообщил, что рассматривать проект бюджета депутаты будут в декабре.

— Проекта нет, проект готовится после того, как второе чтение Государственный бюджет пройдет. Есть прогноз бюджета, он сформирован где-то месяц назад, он приблизительный. Это будет декабрьская сессия, — сказал Николай Маринов.

Ранее первый заместитель главы Николаевского облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко заявил, что сегодня областной совет уже не имеет прежних полномочий, а потому в его функционировании нет особого смысла.

Напомним, что губернатор Николаевщины Виталий Ким поддержал передачу большего количества полномочий и финансов громадам и ликвидацию облгосадминистраций. Также он говорил, что бюджет Николаевской области в 2022 году будет на порядок меньше предыдущих. Это связано с тем, что все больше дотаций отдадут территориальным громадам.

В свою очередь, депутат областного совета от «Пропозиції» Александр Мосин отметил, что в следующем году Николаевщина практически останется без бюджета развития.