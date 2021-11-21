Первый заместитель главы Николаевского облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко заявил, что сегодня областной совет уже не имеет прежних полномочий, а потому в его функционировании нет особого смысла.

Свое мнение он озвучил в эфире политического ток-шоу «Битва за город» на НикВести.

— Такой орган власти как областной совет уже выживает. Он даже авторитета такого не имеет, как когда я был в первом созыве своего депутатства. Во-первых, уважение к депутатам было намного больше, статус депутатов был намного выше. Сегодня децентрализация власти привела к тому, что есть громады, громады напрямую получают субвенции, областной орган власти их практически не контролирует, никак не влияет. Естественно, эффективность работы областной власти падает. Я недавно сказал, зачем областному совету функционировать, если он не имеет такой (как раньше, — прим.) власти, — сказал Владимир Фроленко.

Владимир Фроленко

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким поддержал передачу большего количества полномочий и финансов громадам и ликвидацию облгосадминистраций.