Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит новое наступление на боевиков, а предпочитает решать проблему дипломатическими инструментами.

Глава МИД подчеркнул, что противоположные сообщения являются провокацией.

По его словам, за информационной компанией с вбрасыванием фейков стоит Российская Федерация.

— РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта, — сказано в дипломатическом сообщении.

Кулеба акцентировал, что Украина «продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками».

— Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать. В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, — говорится в заключении министра.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.