Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвила поделилась актуальной информацией о его здоровье после начала приема пищи.

Об этом информирует портал Грузия Online.

Родственница политика говорит, что тот едва передвигает конечность и испытывает трудности с координацией.

— Ситуация намного лучше, чем в предыдущие дни. В целом он слаб. Судя по тому, что я видела, ему трудно ходить. Кажется, у него проблемы с мышцами. Реабилитация займет некоторое время. Медсестры, которых я видела, очень понравились и я осталась довольна. Вспомните, какой завтра день. Когда герой «Революции роз» лежит за решеткой, меня это никак не радует, — объяснила Гиули Аласания.

По ее словам, сына поместили в небольшую палату при стационарном отделении.

— Мы как общество, что мы об этом думаем, разве нормально? Я говорила о свободе в целом. Врачи делают все возможное. Он мне ничего не поручал, о чем-то думает про себя. Условия здесь, по сравнению с тем, что были, конечно, лучше. Я желаю свободы Михеилу Саакашвили, и общество должно требовать того же. Мы перешли в какой-то маразм, — говорит мать Михеила Саакашвили.

Напомним, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, как только его поместили в военный госпиталь Гори, начал питаться по специальной схеме.