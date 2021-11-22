В понедельник, 22 ноября, Первомайская центральная районная больница получила ключи от передвижного флюорографического кабинета с современным цифровым аппаратом.

Об этом сообщил народный депутат Максим Дырдин, избранный по округу, в который входит Первомайский район.

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Ранее нардеп привлек 5,6 миллиона гривен субвенции из госбюджета на приобретение данного кабинета.

В своем посте в Facebook депутат акцентировал внимание на том, что это деньги налогоплательщиков.

— Мобильный флюорографический кабинет ждали с нетерпением не только в больнице, но и в территориальных громадах, который предназначен для проведения массовой флюорографии грудной клетки. Считаю, что во времена пандемии передвижной флюорографический кабинет необходим и позволит разгрузить кабинет флюорографии в больнице и уменьшит очереди под ним. Думаю, что флюорографический аппарат на базе автомобиля позволит в мобильном режиме решать вопросы флюорографических исследований многотысячного населения всего Первомайского района, быстро и максимально точно диагностировать заболевания, определять их локализацию и оценивать динамику процесса лечения, — написал Максим Дырдин.

Максим Дырдин

Он добавил, что обновление медицинского оборудования, чтобы жители 8 территориальных громад получали качественные услуги, является одним из приоритетных направлений его деятельности.

Ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Максим Дырдин внёс поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 25 миллионов гривен на очистку реки Синюха.