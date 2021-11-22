Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива проживает в трехэтажном имении в Козине стоимостью 21 миллион гривень. Ни дома, ни расходов на него нет в декларации Ильи Кивы.

Об этом сообщает Bihus.Info.

На прошлой неделе к Киве пришли с обысками. Сам Илья Кива в своем канале Telegram заявил, что обыск проходит в доме, где проживает его ребенок. Однако в декларации Ильи Кивы, как выяснили журналисты, никакого дома нет — там упомянут лишь участок в Полтавской области и квартира дочери.

Журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева. В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 миллион гривен либо на долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен в месяц. Отмечается, что здание имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах он включает 8 комнат.

У дома журналистам удалось также зафиксировать автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Ильи Кивы — Александра Даниленко.

В ответ на просьбу журналистов Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, нардеп от ОПЗЖ в грубой форме отказался от комментариев.

Напомним, наградное оружие, права на которое лишился нардеп «ОПЗЖ» Илья Кива, передадут двум нагвардейцам из зоны ООС.