Евросоюз и Североатлантический Альянс (НАТО) готовятся действовать на опережение в случае агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире передачи «Свобода слова на ICTV».

По словам Алексея Резникова, он обсуждал с коллегами из Великобритании и США угрозу России по отношению к Украине. В результате стороны пришли к выводу, что одной обеспокоенности сегодняшней ситуацией уже мало.

— Мы действительно говорили (с коллегами из британии и США, — прим.), что обеспокоенность, беспокойство выражать уже времени нет. Поэтому, как я уже говорил, Кремль имеет толстые и высокие стены, и он не слышит беспокойства, он только будет воспринимать активные действия, — говорит Алексей Резников.

Западные партнеры заверили Украину, что готовы не только реально поддержать ее территориальную целостность, но и предпринять решительные шаги на опережение.

— Меня заверили в безусловной поддержке территориальной целостности Украины. Меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами Альянса и ЕС, готовность предпринимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это будет касаться и политических и экономических шагов, в том числе определенной помощи Украине, — сказал Алексей Резников.

Напомним, Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.