США готовятся ввести новый пакет санкций в отношении российского проекта «Северный поток – 2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

По словам Энтони Блинкена, администрация президента США стремится оказать большее давление на Россию. На этот раз санкции коснуться компании, связанной с Россией и двух судов.

— Белый дом намерен ввести санкции в отношении участвующей в реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» компании Transadria Ltd и двух судов, связанных с этим проектом, — заявил Энтони Блинкен.

Он уточнил, что в рамках вводимых ограничений принадлежащее Transadria Ltd судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке. Название второго судна, попавшего в «черный список», Блинкен не уточнил.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».